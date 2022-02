Sodni svet pojasnjuje, da lahko analize od njega zahtevata le minister za pravosodje in predsednik vrhovnega sodišča

Ljubljana, 10. februarja - Sodni svet ob sklepu odbora DZ za pravosodje, naj opravi analizo izpolnjevanja pogojev za nastop sodniškega mandata, če je bil pravosodni izpit opravljen v drugih republikah nekdanje SFRJ, navaja, da imata pooblastilo za vložitev take zahteve minister za pravosodje in predsednik vrhovnega sodišča. Odbor DZ pa nima pravne podlage za to, poudarjajo.