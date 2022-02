Gluhim in naglušnim skupaj 18.000 evrov za nove učne pripomočke

Ljubljana, 10. februarja - Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor ter Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož so od podjetja Lidl Slovenija prejeli donacijo v višini 6000 evrov. Denar bodo namenili za nove učne pripomočke, potrebne za razvoj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter za nudenje strokovne pomoči, so sporočili iz Lidla.