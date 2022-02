Ljubljanska borza sklenila nekaj nad izhodiščem

Ljubljana, 10. februarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes pridobil 0,22 odstotka in se ustalil pri 1.281,51 točke. Skupaj je bilo za 1,49 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke, in sicer za skoraj 950.000 evrov. Ob skromnejšem prometu so danes največ pridobile delnice Zavarovalnice Triglav, več kot odstotek, v rdečem pa so sklenile le delnice Petrola.