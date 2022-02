Polhov Gradec glasno pozdravil Uršo Bogataj

Polhov Gradec, 10. februarja - V Polhovem Gradcu je staro in mlado navdušeno pozdravilo dvakratno olimpijsko prvakinja iz Pekinga, smučarsko skakalko Uršo Bogataj. Z njo je dihal celoten kraj, njenega uspeha pa so se še posebej razveselili njeni najbližji. Bogatajeva je danes na sprejemu sicer dejala, da so bile to njene zadnje zimske olimpijske igre.