Pariz in Bruselj prepovedala protestni konvoj svobode

Pariz/Bruselj, 10. februarja - Policija v francoski prestolnici je prepovedala protest tovornjakarjev in drugih voznikov proti ukrepom, namenjenim zajezitvi pandemije covida-19. Ti so se namreč v sredo iz več francoskih mest že odpravili proti Parizu, kjer ta konec tedna načrtujejo proteste in blokade po zgledu kanadskih kolegov in njihovega t. i. konvoja svobode.