Južna Koreja poenostavlja karantenska pravila

Seul, 10. februarja - V Južni Koreji so poenostavili karantenska pravila ob okužbi z novim koronavirusom, da bi razbremenili tamkajšnji zdravstveni sistem. Odločitev so sprejeli po tem, ko so v državi v enem dnevu zabeležili rekordnih več kot 50.000 novih okužb z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.