Po odstranitvi opazovalcev ZN se je število smrtnih žrtev med civilisti v Jemnu podvojilo

Sana, 10. februarja - Število smrtnih žrtev in ranjenih civilistov v jemenski državljanski vojni se je skoraj podvojilo, odkar so bili oktobra sporno odstranjeni opazovalci Združenih narodov za človekove pravice, je danes sporočila humanitarna organizacija Norveški svet za begunce (NRC) in pozvala k njihovi ponovni vrnitvi.