Nevladniki: Trend rasti prodaje električnih avtomobilov ni samoumeven

Ljubljana, 10. februarja - Prodaja električnih vozil je lani v EU porasla drugo leto zapored. Lani je bil tako vsak 11. prodani avtomobil v uniji popolnoma električen. "Toda ta trend ni samoumeven," so opozorili v organizaciji Focus, ki je del mednarodne nevladne organizacije Transport & Environment (T&E), in pozvali k še bolj ambicioznim ciljem in zakonodaji.