Za Ukrajino rusko-beloruske vojaške vaje "psihološki pritisk"

Kijev/Pariz/Bruselj, 10. februarja - Velike skupne vojaške vaje Rusije in Belorusije, ki so se danes začele vzdolž belorusko-ukrajinske meje in naj bi trajale deset dni, so po oceni ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega "psihološki pritisk" obeh sosednjih držav na Ukrajino. Veliko zaskrbljenost zaradi vaj so medtem izrazile Francija, Velika Britanija in zveza Nato.