Ukrtelekom in Iskratel za projekt v Ukrajini porabila prve tri milijone evrov

Kranj/Kijev, 10. februarja - V okviru partnerstva med Ukrtelekomom, Iskratelom in slovenskima bankama s SID banko na čelu so bili za gradnjo optičnega omrežja, ki bo premostilo digitalni razkorak in pomagalo povezati več kot 1,3 milijona ljudi v Ukrajini, uspešno izkoriščeni prvi trije milijoni evrov. Program je vreden 12 milijonov evrov, so sporočili iz SID banke.