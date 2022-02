EEA opozorila na okoljski vpliv tekstilne industrije

Koebenhavn, 10. februarja - Vsak državljan EU vsako leto v povprečju kupi skoraj 15 kilogramov oblačil in drugih tekstilnih izdelkov. Za to je potrebnih 391 kilogramov surovin, devet kubičnih metrov vode in 400 kvadratnih metrov zemlje na osebo, ogljični odtis pa znaša približno 270 kilogramov, je opozorila Evropska agencija za okolje (EEA).