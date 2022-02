Ljubljana, 10. februarja - Spletni interaktivni pogovor stranke LMŠ, na katerem bosta poslanka LMŠ Tina Heferle in pravnica Nataša Pirc Musar med drugim spregovorili o demokraciji in njenih vrednotah v času epidemije ter po njej, bo danes ob 18. uri v živo na Facebook profilu stranke LMŠ, so sporočili iz omenjene stranke.