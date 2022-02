Ljubljana, 10. februarja - Terenski obisk državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja, ki je bil napovedan za danes ob 11.15 v Ilirski Bistrici in 13.45 v Cerknici v okviru uvodnega dela vladnega obiska v primorsko-notranjski regiji, je odpovedan, so sporočili z ministrstva.