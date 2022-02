Evropske borze uvodoma neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 10. februarja - Evropske borze so današnje trgovanje začele brez enotnega gibanja osrednjih indeksov. Vlagatelji so premlevali poslovne rezultate podjetij, obenem pa čakajo na objavo januarskih podatkov o inflaciji v ZDA in podatkov o številu vlog za nadomestilo za brezposelnost v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.