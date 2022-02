Policija ob več travniških požarih poziva k spoštovanju predpisov pri kurjenju v naravi

Vitanje/Šentjur/Rogaška Slatina, 10. februarja - Na območju Policijske uprave (PU) Celje so v sredo obravnavali štiri travniške požare, v dveh primerih so morali posredovati tudi gasilci. Policija ob tem poziva k previdnosti in upoštevanju ustreznih predpisov pri kurjenju v naravnem okolju.