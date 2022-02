Tudi letos seminar za učitelje slovenščine čez lužo

Ljubljana, 10. februarja - Tudi letos poteka strokovno izobraževanje učiteljev, ki poučujejo slovenščino v čezoceanskih državah. Dvotedensko izobraževanje prek spleta organizirata urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z zavodom za šolstvo, so danes sporočili z omenjenega urada.

Strokovnega izobraževanja se letos udeležuje šest učiteljev iz Avstralije, Brazilije in Argentine, ki se bodo seznanili z načinom poučevanja v okviru dopolnilnega pouka slovenščine v Evropi ter različnimi gradivi in njihovo uporabo, ob tem pa izpopolnjevali tudi svoje znanje o metodah poučevanja slovenščine z namenom razvijanja jezikovnih zmožnosti pri otrocih, najstnikih in odraslih.

Poseben poudarek bo namenjen uporabi spletnih portalov Fran in Franček pri pouku slovenščine na daljavo. Svoje izkušnje bosta delili učiteljica iz Bosne in Hercegovine in učiteljica iz Avstrije, nekaj časa pa bo namenjenega tudi aktivnemu vključevanju učencev v vse faze učenja in poučevanja.

Seminar običajno poteka v Sloveniji, vendar tudi letos zaradi pandemije covida-19 poteka prek spleta.

Ob tem so v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu poudarili, da je učenje jezika poleg kulture, športa, medsebojnega povezovanja in ostalih načinov vzdrževanja stika s tradicijo zelo pomemben način ohranjanja slovenske identitete tudi na najbolj oddaljenih koncih sveta.

Ob prvem dnevu seminarja v sredo je učitelje pozdravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in se jim zahvalila za njihovo požrtvovalno delo ter skrb za ohranjanje slovenskega jezika, saj je jezik pomemben del identitete.

Izrazila je upanje, da bo prihodnji seminar ponovno potekal v Sloveniji, "saj se fizičnega stika ne da nadomestiti". Izpostavila je "pomembnost vezi, ki se stkejo med udeleženci seminarja ter neprecenljivost občutkov, ki jih učitelji lahko prenesejo na svoje učence po obisku čudovite Slovenije".