V Galeriji Vžigalica vpogled v življenje in delo Marka Breclja

Ljubljana, 12. februarja - V Galeriji Vžigalica je na ogled razstava pesnika, kantavtorja, performerja, glasbenika, mladinskega in socialnega delavca ter nosilca kulturnega upora Marka Breclja. Po slovesu legende slovenskega kulturnega prostora 4. februarja so jo, kot načrtovano, odprli na kulturni praznik in galerijo naselili z Brecljevo osebnostjo in umetnostjo.