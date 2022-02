Umrla pionirka funk glasbe Betty Davis

New York, 10. februarja - V starosti 77 let se je v sredo poslovila Betty Davis, ki so jo označili za pionirko funk glasbe. Na moško funk sceno se je prebila s svojo provokativno podobo, erotičnimi besedili in glasom ter razvila kult z nespoštljivimi pesmimi, kot so Your Man My Man, If I'm in Luck I Might Get Picked Up, They Say I'm Different in Shut Off The Lights.