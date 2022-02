Cleveland, 10. februarja - Košarkarji Utah Jazz so v severnoameriški ligi NBA prekinili zmagoviti niz Golden State Warriors. V domačem Salt Lake Cityju so četrtouvrščeni na zahodu jazzerji zmagali s 111:85 in prekinili niz devetih zaporednih uspehov superzvezdnika Stephena Curryja in druščine.