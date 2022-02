Družine umrlih v požaru v Bronxu tožijo lastnike stanovanjskega bloka

New York, 10. februarja - Družine umrlih v požaru, ki je januarja zajel stanovanjsko stolpnico v newyorškem Bronxu, so v sredo vložile tožbo proti lastnikom poslopja zaradi kršitve varnostnih predpisov. Požar je sicer zanetil pokvarjen električni grelnik prostora, ki je zagorel, požar pa se je hitro širil, ker so vrata gorečega stanovanja ostala odprta.