Newyorške borze končale v zelenem

New York, 9. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so bili zaradi dobrih obetov glede petega vala pandemije covida-19 ponovno dobro razpoloženi. Kljub temu mnogi še vedno ostajajo zaskrbljeni, saj je poročilo preteklega meseca pokazalo najvišjo inflacijo v zadnjih letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.