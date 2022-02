Koalicijske stranke na volitve pripravljene, v kampanji pričakujejo vsebinsko razpravo

Ljubljana, 9. februarja - V koalicijskih SDS, NSi in Konkretno ob uradnem razpisu državnozborskih volitev, ki bodo potekale 24. aprila, zatrjujejo, da so na volitve pripravljeni. V SDS in Konkretno pa ob tem izpostavljajo tudi željo, da bi bila volilna kampanja predvsem vsebinska in se ne bi vrtela zgolj okoli ideoloških vprašanj.