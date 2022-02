Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o epidemiološkem položaju v Sloveniji in o potrjeni okužbi pri predsedniku vlade Janezu Janši. Poročale so tudi o razpisu parlamentarnih volitev 24. aprila, srečanju ministrov za zunanje zadeve v Katarju in regionalnem gledališkem festivalu Ruta v Ljubljani.