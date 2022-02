Zdravstveni in zunanji ministri EU v Lyonu prvič na skupnem zasedanju

Bruselj/Lyon, 9. februarja - Zdravstveni in zunanji ministri EU so se danes v francoskem Lyonu prvič sestali na skupnem zasedanju, da razpravljajo o vlogi unije pri globalnem spoprijemanju s pandemijo covida-19. Po zasedanju so izpostavili znana sporočila o pomembnosti cepljenja ter solidarnosti in vodilni vlogi unije v boju z novim koronavirusom.