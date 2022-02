Chicago, 9. februarja - Švicarki nogometni reprezentant Xherdan Shaqiri bo kariero nadaljeval v severnoameriški ligi MLS, in sicer pri ekipi Chicago Fire, kjer je do nedavnega igral Robert Berić. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je 30-letni vezist podpisal pogodbo do konca sezone 2024.