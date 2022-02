V medijski hiši Pro Plus še odpravljajo posledice hekerskega napada

Ljubljana, 9. februarja - Medijska hiša Pro Plus zaradi torkovega hekerskega napada obnavlja poslovanje, do nadaljnjega pa ne bodo mogli prenašati oddaj in športnih tekem v živo ter nalagati novih in zamujenih vsebin v videoteko, so zapisali na spletni strani 24ur.com. Vsi njihovi programi pa so v etru, tudi večerni informativni oddaji sta predvideni.