Aplikacija #OstaniZdrav zdaj omogoča tudi ustvarjanje QR-kode za organizatorje in obiskovalce dogodkov

Ljubljana, 9. februarja - Aplikacija #OstaniZdrav, ki so jo nadgradili, zdaj omogoča ustvarjanje QR-kode za organizatorje in obiskovalce dogodkov. Poleg tega je mogoče digitalna covid potrdila EU shraniti na pametnem telefonu, na ta način pa lahko preverimo veljavnost svojih potrdil in izpolnjevanje pogojev, ki zaradi epidemije veljajo v drugih državah.