EU poziva Rusijo, naj varnostne pomisleke predstavi Ovse

Bruselj, 9. februarja - Države članice EU so danes pisale Moskvi in rusko vlado povabile, naj svoje varnostne pomisleke predstavi Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Prav tako so ponovno izrazile zaskrbljenost glede stopnjevanja razmer ob rusko-ukrajinski meji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.