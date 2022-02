V Piratski stranki opozorili na slabljenje medijske svobode

Ljubljana, 9. februarja - V Piratski stranki so v današnji izjavi za medije opozorili na slabljenje medijske svobode in med drugim napovedali, da se bodo v primeru vstopa v DZ na prihajajočih volitvah zavzeli za spremembo medijske zakonodaje. Ob tem so pozdravili predlog poslancev Evropske piratske stranke za nominacijo Juliana Assangea za Nobelovo nagrado za mir.