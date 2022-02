Banjaluka, 9. februarja - Košarkarji Helios Suns so v 9. krogu lige NLB Aba 2 prišli do pomembne zmage v boju za četrtfinale. Premagali so neposrednega tekmeca na razpredelnici, Zlatibor, s 76:69 (19:15, 35:33, 57:43).