Češka se poslavlja od pogoja PC

Praga, 9. februarja - Češka se bo v veliki meri poslovila od pogoja PC (preboleli ali cepljeni proti covidu-19). Ta je na Češkem veljal za dostop do določenih storitev. Pogoj PC bodo odpravili v gostinstvu in nastanitvenem sektorju kot tudi za kulturne in športne dogodke, je danes sporočila češka vlada. Pogoji za vstop na Češko ostajajo nespremenjeni.