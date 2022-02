Župani petih občin kočevsko-ribniškega območja podpisali dogovor o štipendiranju za deficitarne poklice

Kočevje, 9. februarja - Župani občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Kostel so danes podpisali dogovor o štipendiranju dijakov, ki se bodo vpisali v programe izobraževanja za deficitarne poklice na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje. Razpis za občinske štipendije bo objavljen junija, njihovo število pa bo odvisno od zanimanja in razpisanih sredstev.