Načrt zmanjšanja poplavne ogroženosti v javni obravnavi

Ljubljana, 9. februarja - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo osnutek načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027, ki predvideva za milijardo evrov protipoplavnih ukrepov. Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe in predloge ministrstvu do 9. marca.