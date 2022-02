Matjaž Šimic nacionalni zmagovalec natečaja Sony World Photography Awards

Ljubljana, 9. februarja - Prejemnik slovenske nacionalne nagrade na Sony World Photography Awards 2022 je Matjaž Šimic, sta sporočila Svetovna fotografska organizacija in Sony Slovenija. Žirijo je prepričal s fotografijo Divji konji. Fotografija, posneta v Franciji, prikazuje slavne bele camarške konje, ki so avtorja očarali s svojo energijo in eleganco.