V novem litijskem centru za zaščito in reševanje tudi policijska postaja

Ljubljana/Litija, 9. februarja - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in litijski župan Franci Rokavec sta danes podpisala pismo o nameri za celovito ureditev prostorov v okviru novega centra za varnost, zaščito, reševanje in pomoč. Glede na zagotovljena proračunska sredstva bo objekt, v katerem bo tudi policijska postaja, po ministrovih besedah zaključen predvidoma do leta 2024.