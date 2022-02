Sindikati javnega sektorja vladi za opredelitev do njihovih zahtev dajejo čas do torka

Ljubljana, 9. februarja - Sindikati javnega sektorja pričakujejo, da se vlada do njihovih zahtev opredeli do torka. V nasprotnem primeru bodo šli sindikati v izrekanje o stavkovnih aktivnostih, sta v današnji izjavi za javnost povedala vodji sindikalnih pogajalskih skupin Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek.