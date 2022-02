Skakalke, košarkarji, Anamarija Lampič in Peter Ozmec prejemniki Bloudkovih nagrad

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Brdo pri Kranju, 11. februarja - Skakalke Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj, slovenska moška košarkarska reprezentanca, tekačica Anamarija Lampič in Peter Ozmec za življenjsko delo so prejemniki Bloudkovih nagrad za 2021, najvišji državnih priznanj na področju športa.