Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil desetinko odstotka

Ljubljana, 9. februarja - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je danes v povprečju zaključilo z malenkostno rastjo tečajev. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je pridobil 0,11 odstotka in končal pri 1278,75 točke. Promet je dosegel nekaj nad 1,55 milijona evrov, dve tretjini sta odpadli na delnice Krke in NLB. Oboje so se pocenile.