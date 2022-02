Giovinco se vrača v serie A

Genova, 9. februarja - Sebastian Giovinco, nekdanji italijanski nogometni reprezentant in napadalec Juventusa, se po več kot šestih letih vrača v italijansko ligo. Kot je sporočila Sampdoria, je 35-letnik z njo podpisal pogodbo do konca sezone, in sicer kot prost igralec, saj od avgusta, ko se je razšel s savdskim Al Hilalom, ni imel kluba, poroča AFP.