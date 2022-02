Tudi letošnji informativni dnevi v spletni obliki

piše Vlasta Ivić

Ljubljana/Maribor/Koper, 10. februarja - Epidemija je globoko zarezala v življenja šolajoče se generacije in že drugič zaporedoma zaznamovala informativne dneve. Učenci in dijaki bodo konec tedna tako namesto obiska šol in fakultet informacije za lažjo odločitev o nadaljnjem šolanju pridobivali kar doma preko spletnih platform. Za bruce je na voljo 19.541 mest, za dijake 25.198.