Raziskovalcem in podjetnikom letos na voljo več kot 1,7 milijarde evrov

Bruselj, 9. februarja - Raziskovalcem in podjetnikom bodo letos v okviru Evropskega sveta za inovacije na voljo možnosti financiranja v skupni vrednosti več kot 1,7 milijarde evrov. Prejemniki bodo lahko uporabili podporo za širitev in ustvarjanje novih trgov, na primer na področju kvantnega računalništva, baterij nove generacije in genskega zdravljenja.