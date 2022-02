Ministrica Jaklitsch na kulturni praznik pri koroških Slovencih

Celovec/Ljubljana, 9. februarja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v torek, na slovenski kulturni praznik, obiskala koroške Slovence. Skupaj z državnim sekretarjem na uradu Dejanom Valentinčičem in generalnim konzulom Antonom Novakom je obiskala Sele, Borovlje in Sveče.

Kot so danes sporočili z omenjenega urada, si je ministrica med obiskom med drugim ogledala Gospodarski center Interesne skupnosti selskih kmetov. Ob tem je poudarila, da je močno gospodarstvo ključno za samozavest in krepitev manjšine.

Obiskala je tudi farni dom v Selah, ki je središče kulturnega življenja Selanov. Tamkajšnjo Katoliško prosvetno društvo Planina v Selah letos obeležuje 120. obletnico delovanja. Mudila se je tudi na Inštitutu Urban Jarnik, ki deluje na področju ohranjevanja in zapisovanja krajevnih in ledinskih imen na avstrijskem Koroškem in trenutno v sodelovanju z občino Sele pripravlja uradni zemljevid s slovenskimi ledinskimi imeni. Ministrica se je na pokopališču v Selah tudi poklonila trinajstim selskim žrtvam nacizma.

Ministrica je v Selah obiskala še ljudsko šolo, ki izvaja dvojezični pouk po načelu teden dni slovenščina, teden dni nemščina. Šola izvaja tudi športno-jezikovni projekt Kampus, v okviru katerega v sodelovanju s Slovensko športno zvezo in Športnim društvom DSG Sele učencem ponuja dve dodatni uri športa na teden, ki ju prepletejo s posebno skrbjo za slovenski jezik.

Športno društvo DSG Sele-Zell je bilo ustanovljeno leta 1960 in ima danes več kot 500 članov, med njimi je tudi biatlonka Dunja Zdouc iz Radiš, ki v okviru avstrijske ekipe sodeluje na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu.

Ministrica je obiskala še Borovlje, kjer so jo sprejeli v Kulturnem domu pri Cingelcu na Trati. Ta letos praznuje 110 let. Beseda je tekla o kulturnem delovanju Slovenskega prosvetnega društva, v okviru katerega delujeta tudi glasbena šola ter Slovenski privatni dvojezični vrtec Borovlje. Tega v treh enotah obiskuje 155 otrok od prvega do desetega leta.

Tokratni obisk avstrijske Koroške je ministrica končala v Svečah v Rožu, kjer si je ogledala Goršetovo galerijo, ki je po smrti akademskega kiparja profesorja Franceta Goršeta leta 1986 postala last Slovenskega prosvetnega društva Kočna. Ustavila se je tudi v novem Einspielerjevem centru, poimenovanem po borcu za politične in jezikovne pravice koroških Slovencev Andreju Einspielerju ter enemu od soustanovitelju Mohorjeve družbe.

Ministrica se je v Svečah srečala tudi s svetnico v občinskem svetu občine Bistrica v Rožu in pobudnico za postavitev dvojezičnih krajevnih tabel za Sveče in Mače Tatjano Feinig. Dvojezične krajevne napise so v teh dveh krajih postavili konec lanskega leta.