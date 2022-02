Na sestanku pri Vizjaku o ukrepih v zvezi s kompostarno v Ceršaku

Šentilj, 9. februarja - Šentiljski župan Štefan Žvab, poslanec DZ Marijan Pojbič in vodja Civilne iniciative proti kompostarni v Ceršaku Marija Janžek so bili v ponedeljek na sestanku pri ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku, od katerega pričakujejo odločnejše ukrepe v zvezi s kompostarno. Minister je po njihovih navedbah napovedal izredni inšpekcijski nadzor.