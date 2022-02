Evropska komisija z načrtom za prehod v turizmu

Bruselj, 9. februarja - Evropska komisija je v torek na evropskih dnevih industrije, ki trenutno potekajo v Bruslju, predstavila načrt za prehod v turizmu. V njem so navedeni ključni ukrepi, cilji in pogoji za uresničitev zelenega in digitalnega prehoda ter dosego dolgoročne odpornosti sektorja.