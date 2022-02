Obravnava zoper Janšo zaradi žaljivega tvita prestavljena

Celje, 9. februarja - Današnjo obravnavo na ponovnem sojenju predsedniku SDS in premierju Janezu Janši zaradi očitkov o razžalitvi novinark RTV Slovenija so na celjskem okrožnem sodišču preložili zaradi njegove okužbe z novim koronavirusom. Medtem sta bili zavrženi zahtevi za izločitev predsednice celjskega okrožnega sodišča in ene od sodnic porotnic.