Kremelj: Pozitivni signali iz Ukrajine; grožnje o zaustavitvi plinovoda politični cirkus

Moskva, 9. februarja - Kremelj je danes poročal o prvih "pozitivnih signalih" iz Ukrajine glede reševanja spora med Kijevom in proruskimi separatisti. Kljub temu opozarjajo, da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni obljubil hitre rešitve. Rusija prav tako obsoja grožnje o zaustavitvi plinovoda Severni tok 2 in to označuje za "politični cirkus".