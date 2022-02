Sindikati v novogoriškem Hitu razmišljajo o stavki

Nova Gorica, 9. februarja - Sindikati v novogoriškem Hitu, Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS), sindikat Vrba in Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Git), so uskladili skupni dokument zahtev, ki jih bodo po potrditvi sindikalnih izvršnih odborov poslali upravi. Od njenega odziva je odvisno, ali bodo pripravili stavko.