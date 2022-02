Praznujemo mednarodni dan številke za klic v sili 112

Ljubljana, 11. februarja - Danes zaznamujemo mednarodni dan enotne evropske številke za klic v sili 112. Na 112 je mogoče poklicati v vseh državah članicah EU in večini drugih evropskih držav. V Sloveniji so lani klicni centri prejeli 524.656 klicev na pomoč, kar je skoraj dva odstotka več kot v letu 2020, je na spletni strani vlade objavila uprava za zaščito in reševanje.