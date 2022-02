Raziskava: Večina po Evropi meni, da bo Rusija letos napadla Ukrajino

Berlin, 9. februarja - Večina ljudi v sedmih državah, ki skupaj predstavljajo skoraj dve tretjini prebivalcev EU, meni, da bo Rusija v tem letu napadla Ukrajino, v novi raziskavi ugotavlja evropski think tank Evropski svet za zunanje odnose (ECFR). Vprašani so menili tudi, da bi se morala v tem primeru Nato in EU postaviti za Kijev.