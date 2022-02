Ljubljana, 9. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,27 odstotka, k rasti so najbolj prispevale delnice Krke, ki so bile z okoli 270.000 evri prometa tudi najprometnejše.